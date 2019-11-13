Политика
РБКЭкс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
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Совет властям Украины вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду... - лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельМосковский Комсомолец 17:39
с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил Ващиковский.RT на русском15:54
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