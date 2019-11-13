с чего всё началось

Совет властям Украины вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду... - лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка.

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Энергетика Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Футбол Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.

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Общество Киселев назвал закон о виноделии в России революцией Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.

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Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

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Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.

Технологии В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто По задумке создателей, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта сможет автоматически определять возраст и пробег автомобиля и, в случае выявления неисправности (-ей), рекомендовать пользователю обратиться в сервис или сразу записывать его на ремонт.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.