Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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Алексей Пушков
Совет властям Украины вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду... - лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельМосковский Комсомолец вчера в 17:39
с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил
 Ващиковский.
RT на русскомвчера в 15:54

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Польский совет Украине по Крыму и Донбассу сочли лишенным смысла

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Энергетика

Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон

Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.
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Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Музыка

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СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия 16 ноября в 21:45
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

РБК вчера в 23:54
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Финансы

Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
Политика

Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
Экономика

Saudi Aramco назвала объем акций для продажи

Диапазон цены размещения при IPO Saudi Aramco составит 8-8,5 долларов за акцию, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 02:11
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Авто

УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны

Автомобиль разрабатывался для нужд Минобороны в 1990 году. Проект подразумевал создание модификации на основе серийной модели.
Тарантас Ньюс 16 ноября в 09:00
Общество

По делу о хищениях на космодроме «Восточный» осуждены 58 человек

По фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области осуждены 58 человек.
REGNUM вчера в 07:56
Спорт

Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября

18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Уралинформбюро вчера в 05:58
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 16 ноября в 01:45
Технологии

В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто

По задумке создателей, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта сможет автоматически определять возраст и пробег автомобиля и, в случае выявления неисправности (-ей), рекомендовать пользователю обратиться в сервис или сразу записывать его на ремонт.
Автоновости дня вчера в 22:29
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Футбол

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета 15 ноября в 19:31
Экономика

Минимальную планку для зарплат бюджетников хотят повысить

Ранее News.ru писал о том, что глава Минфина РФ Антон Силуанов пообещал работникам бюджетной сферы рост зарплат в 2020 году на 5,4%.
News.ru 15 ноября в 20:51
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