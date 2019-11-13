Политика
RT на русскомЭкс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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Совет властям Украины вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду... - лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельМосковский Комсомолец вчера в 17:39
с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил Ващиковский.RT на русскомвчера в 15:54
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