Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Читать в источнике
Комментировать140
с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил
 Ващиковский.
RT на русском15:54

Подробнее о событии

Пушков ответил на совет экс-главы МИД Польши Украине по «возвращению» Крыма

РИА Новости17:04

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

RT на русском15:54

В Польше дали совет Украине по возвращению Крыма и Донбасса

Известия15:00

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

РБК14:59

В Польше дали совет Украине по возвращению Крыма и Донбасса

Life.ru14:32

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

Lenta.ru13:51

В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым

Взгляд.ру12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Автоспорт

Пьер Гасли: Я никогда не забуду этот подиум

Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал автором главной сенсации на Гран При Бразилии.
Autosport.com.ru 14:50
Хоккей

«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут

«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Sport24.ru 11:56
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
РБК 16:00
Наука

Летучие мыши не зависят от своих микробов

МИР 24 15 ноября в 19:39
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста 15 ноября в 06:56
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Теннис

Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Общество

«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
РБК 15:29
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Футбол

Молдова — Исландия 1:2

В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
RT на русском 16:39
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru 17:00
Происшествия

Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла

Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.
Сахалин.Инфо 16:46
Футбол

Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
Газета.Ru 15:51
Общество

Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах

Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Lenta.ru 09:32
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 15 ноября в 05:16
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Гаджеты

Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro с оперативной памятью 8 гигабайт и встроенным накопителем объемом 256 гигабайт.
UfaTime.ru 14:13
Футбол

Сборная Англии разгромила команду Косово

Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru 14:00
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия вчера в 09:24
Футбол

Люксембург — Португалия 0:2

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:50
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Гаджеты

Microsoft не позволяет обновить Windows 10

Корпорация Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить операционную систему Windows 10.
UfacityNews.ru 15:05
Армия и оружие

Крупная партия вооружения из США пропала в ВСУ

Южный Федеральный вчера в 18:58
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Армия и оружие

Российская военная полиция провела патрулирование близ Алеппо

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Московский Комсомолец 14:36
Здоровье

Учёные предупреждают о глобальной эпидемии суперинфекций

Учёные предупреждают весь мир о том, что развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Kazanfirst.ru 08:42
Общество

Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье

Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витольд Ващиковский
Польский историк
Польский историк, дипломат и политик, с 2005 по 2008 год заместитель министра иностранных дел, с 2008 по 2010 год заместитель главы Бюро национальной безопасности, депутат Сейма VII и VIII созывов, с 16 ноября 2015 года по 9 января 2018 года - министр иностранных дел Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное