Политика
RT на русскомЭкс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил Ващиковский.RT на русском15:54
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