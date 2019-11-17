Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся Судя по информации на сайте, Ford Mach E будет доступен в пяти комплектациях: Select (запас хода составит около 370 км), Premium (500 км), California Route 1 (500 км), The limited-build First Edition (430 км) и GT (380 км). Базовая версия Select получит ценник в 43 895 долларов США или порядка 2,81 млн рублей.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Футбол Сербия — Украина 2:2 Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Авто «АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».