Политика
РБКЭкс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма. Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
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Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца
В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Армия и оружие
Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе
Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся
Судя по информации на сайте, Ford Mach E будет доступен в пяти комплектациях: Select (запас хода составит около 370 км), Premium (500 км), California Route 1 (500 км), The limited-build First Edition (430 км) и GT (380 км). Базовая версия Select получит ценник в 43 895 долларов США или порядка 2,81 млн рублей.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.
Музыка
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля
Уточняется, что встреча состоялась через два месяца после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Армия и оружие
Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Гаджеты
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили Android 10
Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей
Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.