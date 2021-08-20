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Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев сможет остановить Россию только вместе с США

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Киев может "остановить" Россию только при помощи США.
РИА Новости
Политик считает, что Вашингтон смог частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (террористическое движение, запрещено в РФ), однако не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».
Lenta.ru
Аналогично, считает Климкин, Украина якобы уже "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не окончательно, "остановив" Москву.
РИА Новости
Однако стать частью западного мира Киев по-прежнему не может.
News.ru

С чего всё началось

Неудача в строительстве демократии в Афганистане может привести к сворачиванию аналогичной борьбе в Украине, написал
 в Facebook бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

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