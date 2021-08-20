Политик считает, что Вашингтон смог частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (террористическое движение, запрещено в РФ), однако не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».
«В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы природной воды и результаты анализов показали значительный прирост концентрации загрязняющих веществ в пробах, отобранных в реке Нарниста ниже впадения ручья, что указывает на негативное влияние полигона "Гусинобродский" на качество природной воды ручья и природной воды реки Нарниста», – добавили активисты.