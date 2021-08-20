Росприроднадзор выявил загрязнение реки Гусинобродской свалкой в Новосибирске

«В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы природной воды и результаты анализов показали значительный прирост концентрации загрязняющих веществ в пробах, отобранных в реке Нарниста ниже впадения ручья, что указывает на негативное влияние полигона "Гусинобродский" на качество природной воды ручья и природной воды реки Нарниста», – добавили активисты.