Происшествия
Газета.RuЭкс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
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Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Евсеев о Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал новость о том, что тренер «Атлетико» Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире.
Общество
Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина
В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Политика
Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
Общество
Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Общество
В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Здоровье
Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Технологии
В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса
В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Политика
Марков рассказал, как Путин решит вопрос с коронавирусом в России
Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
Кино
В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон
Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Единоборства
Шлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызов
Бывший чемпион Bellator (промоутерская компания боев) в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что готов принять вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
Происшествия
Силовики проводят обыски у главы Кизлярского района
Силовики в рамках уголовного дела о превышении полномочий проводят обыски в рабочем кабинете и дома главы администрации Кизлярского района и в доме главы района Александра Погорелова.
Здоровье
Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу
Орчанин прилетел из Мексики и не стал уходить в изоляцию.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Происшествия
В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества
Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.