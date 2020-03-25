Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
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Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

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Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

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Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

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Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

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