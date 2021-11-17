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Экс-глава МИД Украины Огрызко: Меркель по сути признала Лукашенко легитимным президентом

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua резко раскритиковал реакцию Запада на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.
РИА Новости
Переговоры врио канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу миграционного кризиса вызвали возмущение бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко.
Известия
Украинский дипломат также назвал "позорным" решение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения миграционного кризиса.
РИА Новости
17 ноября Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели второй телефонный разговор.
Известия

Подробнее о событии

Экс-глава МИД Украины Огрызко увидел слабость в обращении Запада к Москве и Минску
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Украинский дипломат Огрызко назвал «позорной» реакцию Запада на действия РФ
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Экс-глава МИД Украины назвал позорной реакцию Запада на кризис с беженцами
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Дипломат Огрызко заявил, что Запад проявил слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой
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Экс-глава МИД Украины Огрызко: Меркель фактически признала легитимность Лукашенко
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Экс-глава МИД Украины Огрызко: Меркель по сути признала Лукашенко легитимным президентом
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