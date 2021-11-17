Вильфанд: несколько регионов России ожидает аномально холодная погода

Кроме того, по словам Вильфанда, холодная погода будет сохраняться на Урале в ближайшие дни: температура будет ниже нормы на 4-8°С. "В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С, - сказал он.