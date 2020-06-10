Политика

РБКРБКЭкс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

Украинский президент сказал, что российский народ в будущем будет стыдиться присоединения Крыма. «Не в этой России», — написал Климкин, отвечая на его слова. В мае постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что к референдуму в Крыму привели события в Киеве.
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