Политика
РБКЭкс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым
Украинский президент сказал, что российский народ в будущем будет стыдиться присоединения Крыма. «Не в этой России», — написал Климкин, отвечая на его слова. В мае постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что к референдуму в Крыму привели события в Киеве.
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Хоккей
«Тренер Педиков заставлял меня кричать: «Готов играть, не буду с..ть». Игрок КХЛ рассказал о методах работы бывшего наставника
Спорт-Экспресс 12:39
Политика
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия 08:05
Футбол
Помощник Семина покинул «Локомотив»
Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 13:18
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Пять университетов Петербурга попали в рейтинг лучших вузов мира
Пять петербургских университетов попали в список тысячи лучших вузов мира World University Rankings 2021.
МР7.ру 00:42
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Общество
Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей
Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.
Газета.Ru 05:10
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.
Интерфакс 13:16
Происшествия
В Новой Москве обрушился автомобильный мост
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Гаджеты
Microsoft сообщила об очередной ошибке в Windows 10
Разработчики Microsoft обнаружили очередную ошибку в Windows 10, которая может приводить к сбоям в работе принтеров, которые подключаются к компьютеру по USB.
Профиль 13:32
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Авто
Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео
Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Здоровье
Ивановские власти оценили ситуацию с коронавирусом в области
Ивановская область, где пятый день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов, подходит к пику заболеваемости, рассказал в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08 июня в 08:14