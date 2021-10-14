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Экс-глава МВД Украины Аваков призвал рассмотреть возвращение территорий военным путем

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать сценарий возвращения Крыма и Донбасса, которые Киев считает оккупированными территориями.
Комсомольская правда
Также на персональной странице в социальной сети Facebook Арсен Аваков добавил, что Киев должен иметь наработанный военный сценарий по возвращению указанных территорий.
Вечерняя Москва
По мнению экс-министра МВД Украины Арсена Авакова, стране необходимо закрепить на государственном уровне стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.
Smotrim.ru
"Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - заявил Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".
Комсомольская правда

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