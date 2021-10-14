РИА НовостиЭкс-глава МВД Украины Аваков призвал рассмотреть возвращение территорий военным путемБывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать сценарий возвращения Крыма и Донбасса, которые Киев считает оккупированными территориями.Комсомольская правдаТакже на персональной странице в социальной сети Facebook Арсен Аваков добавил, что Киев должен иметь наработанный военный сценарий по возвращению указанных территорий.Вечерняя МоскваПо мнению экс-министра МВД Украины Арсена Авакова, стране необходимо закрепить на государственном уровне стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.Smotrim.ru"Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - заявил Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВФАНОбщественная служба новостейВечерняя МоскваНовый ДеньRuBaltic.RuНародные новостиЦарьградГазета.RuПятый каналНовостной фронтПрофильТК ЗвездаИнфоросLife.ruA42.RUКомсомольская правдаПодробнее о событииЭкс-глава МВД Украины Аваков призвал к «возвращению» Крыма и Донбасса военным путемГазета.Ru13:26Экс-глава МВД Украины призвал генералов работать над военным возвращением КрымаPravda.Ru08:43Экс-глава МВД Украины предложил разработать военный план по возвращению Крыма и ДонбассаКомсомольская правда09:51Экс-глава МВД Украины считает, что Киев должен иметь военный сценарий по Донбассу и КрымуТАСС09:20Экс-глава МВД Украины Аваков призвал Генштаб готовиться к войне за Крым и ДонбассLenta.ru08:50Аваков хочет вернуть потерянные территории военным путемSmotrim.ru10:50Экс-глава МВД Украины Аваков призвал рассмотреть возвращение территорий военным путемРИА Новости08:31Показать ещёОценить761Поделиться