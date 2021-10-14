В Кремле не планируют вводить чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до тех пор, пока врачи справляются с потоком пациентов с COVID-19, чрезвычайные меры приниматься не будут.