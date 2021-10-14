Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
По мнению Авакова, Украине критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, которую должны наработать президент, правительство и парламент в сотрудничестве с гражданами и зарубежными партнерами.
Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).