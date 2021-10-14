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Экс-глава МВД Украины Аваков призвал рассмотреть возвращение территорий военным путем

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
РИА Новости
Аваков подчеркнул, что Украине нужно закрепить на законодательном уровне стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru
Киев на официальном уровне неоднократно заявлял, что намерен добиваться возвращения неподконтрольных территорий исключительно политико-дипломатическим путем.
ТАСС
По мнению Авакова, Украине критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, которую должны наработать президент, правительство и парламент в сотрудничестве с гражданами и зарубежными партнерами.
Московский Комсомолец

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