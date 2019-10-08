Экономика

РБКРБКЭкс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
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Ольга Наумова возглавила логистическую компанию владельца группы «Соллерс»

Retailer.ru06:16

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

РБК06:05

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила логистический бизнес Sollers

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Ольга Наумова стала заместителем гендиректора «СОЛЛЕРСа»

Finam.Ru05:04

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу

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Вадим Аркадьевич Швецов
Российский предприниматель, генеральный директор ПАО «Соллерс». С 2005 неоднократно попадал в списки самых богатых людей России. По состоянию на 2007 год был на 86-м месте в рейтинге Финанс-500. В 2007 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 780 млн долларов. Текущее финансовое состояние оценивается в 780 млрд российских рублей.
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