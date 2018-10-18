Экономика

РБКРБКЭкс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
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Бывший гендиректор «Магнита» возглавила логистический бизнес «Соллерса»

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Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу

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