Экономика
РБКЭкс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
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Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Финансы
Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Политика
Путин наградил орденами троих дагестанцев
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Наука
Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам
Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
Футбол
Истекла дисквалификация Платини
Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году.
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован
Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
Политика
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
Армия и оружие
ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии
Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости".
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Происшествия
ZDF: власти Германии признали инцидент в Лимбурге терактом
Власти Германии признали терактом инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан, передает телеканал ZDF.
Футбол