«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались», — пояснил он.
Публикация турецкого новостного сайта Haber7, в которой приводятся слова украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией, вызвала активную реакцию у читателей, передает РИА Новости.
Ажиотаж вокруг компаний сектора начали частные инвесторы с форума Reddit, действия которых ранее приводили к росту таких «мемных» акций, как GameStop, AMC Entertainment и других, пишет The Wall Street Journal.
Samsung должна была выпустить бета-версию прошивки One UI 4.0 на базе Android 12 для своих флагманских смартфонов Galaxy S21 9 сентября, однако этого не случилось – по какой-то причине выпуск ее был отложен.
Местная верфь построит два корпуса для плавучих станций "Росатома" Как и ожидал "Ъ", "Росатом" проводил конкурс на строительство первых двух корпусов плавучих АЭС для снабжения Баимского ГОКа только среди азиатских верфей.