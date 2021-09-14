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Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что не следует оценивать рост реальных доходов населения вне зависимости от роста экономики.
Lenta.ru
Рост показателей должен сопровождаться улучшением жизни людей, уверен он.
Lenta.ru
Прогнозируется, что в 2022 году рост ВВП России составит около 2,5 процента из-за более слабого роста внешнего спроса и стагнации внутреннего спроса.
Lenta.ru
«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%», — цитирует Задорнова РБК.
АБН

С чего всё началось

Задорнов призвал «не уподобляться политбюро» в вопросе роста экономики
«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались», — пояснил он.
РБК17:00

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Задорнов попросил оценивать доход граждан вне статистики о росте экономики
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Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
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