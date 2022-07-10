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Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьера

Младший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила
 о выдвижении на пост премьер-министра.
РИА Новости
На странице в соцсети Мордонт прикрепила видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.
Lenta.ru
В 2019 году Мордонт стала первой в истории Соединенного Королевства женщиной, получившей пост министра обороны.
РИА Новости
Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости

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Замминистра торговли Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра
ТАСС07:38
Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьера
РИА Новости05:40
Мордонт стала новым кандидатом на пост премьер-министра Великобритании
RT на русском06:44
Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявил о выдвижении на пост премьер-министра
Комсомольская правда06:04
Экс-глава Минобороны Британии Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Газета.Ru05:59
Экс-глава Минобороны Великобритании объявила о выдвижении на пост премьер-министра
Говорит Москва05:48
Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра
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