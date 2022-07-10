РИА НовостиЭкс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьераМладший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра.РИА НовостиНа странице в соцсети Мордонт прикрепила видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.Lenta.ruВ 2019 году Мордонт стала первой в истории Соединенного Королевства женщиной, получившей пост министра обороны.РИА НовостиБорис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКомсомольская правдаРЕН ТВРамблерRT на русскомYakutsk.ruАфиша DailyПятый каналИА Красная ВеснаLife.ruВечерняя МоскваАргументы и ФактыЯмал-МедиаФАНГазета.RuOAnewsПолитика СегодняПодробнее о событииЗамминистра торговли Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министраТАСС07:38Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьераРИА Новости05:40Мордонт стала новым кандидатом на пост премьер-министра ВеликобританииRT на русском06:44Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявил о выдвижении на пост премьер-министраКомсомольская правда06:04Экс-глава Минобороны Британии Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьераГазета.Ru05:59Экс-глава Минобороны Великобритании объявила о выдвижении на пост премьер-министраГоворит Москва05:48Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министраLenta.ru06:55Показать ещёОценить247Поделиться