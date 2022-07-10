Напомним, в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет переведен с долларов на рубли, что позволит сохранить стабильные цены на зерно и масло, а финансовую нагрузку на аграриев отвязать от валютных курсов.