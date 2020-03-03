Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. В 2012—2013 годах господин Котюков уже занимал пост замминистра финансов РФ.
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Новый заместитель Силуанова уводит из минобразования главного по деньгам

URA.Ru08:21

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Коммерсантъ06:37

Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Интерфакс06:11

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов

RT на русском06:02

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов России

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Мишустин назначил Михаила Котюкова замминистра финансов

ТАСС05:49

Мишустин вернул в Минфин экс-министра науки и высшего образования

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Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020.
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