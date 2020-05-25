Происшествия
RT на русскомЭкс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Испания отменила карантинные меры для туристов
Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Общество
Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных
РИА Новости 09:30
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
России предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис.
Городовой 08:46
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Триполи, 25 мая 2020, 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну.
REGNUM 09:18
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Кино
Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Происшествия
На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР
В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
Названы сроки возобновления туризма в России
Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли (курорты, отели, пляжи, круизы и т.д.).
Известия 09:46
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Гаджеты
Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт
Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform вчера в 07:10
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Игры
Вид от первого лица получит «Cloudpunk»
Пока вид от первого лица тестируется в бета-версии. Такая версия доступна в «Steam».
ГЛАС.RU 07:35
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Общество
Свердловские выпускники встретили последний звонок онлайн
Сегодня Эвелина Сафина, выпускница школы №37 города Екатеринбурга, тоже встретила последний звонок из дома.
Уральский меридиан 06:13
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
Интерфакс 07:03