Бывший глава НТВ и владелец компании «Ренессанс Страхование» Борис Йордан вошёл в список самых значимых людей последнего года, составленный агентством Bloomberg. Он представлен в списке как «король марихуаны».

Экс-глава НТВ вошёл в список людей года от Bloomberg

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