Общество
Мой БрянскЭкс-глава НТВ вошёл в список людей года от Bloomberg
Бывший глава НТВ и владелец компании «Ренессанс Страхование» Борис Йордан вошёл в список самых значимых людей последнего года, составленный агентством Bloomberg. Он представлен в списке как «король марихуаны».
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Два выходца из России вошли в рейтинг Bloomberg 50 самых влиятельных людей в разных областях
Эхо Москвывчера в 20:08
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Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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Отбывающий пожизненный срок экс-сотрудник МВД признался в убийстве
Бывший милиционер Олег Тен, осуждённый пожизненно за два убийства, признался в третьем преступлении.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
Общество
Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова
Гуляев подал иск против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, организаторов концерта и хоккейного клуб "Сибирь" из-за нецензурной лексики в исполнении артиста.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
Спорт
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской атидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
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Спорт
Медведев признал наличие проблемы с допингом в России
Проблема допинга в РФ есть, надо занять более строгую позицию в отношении тех, кто использует запрещенные в спорте препараты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
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На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
На Украине отпустили задержанного члена партии "Единая Россия". Игорь Кучерявый вышел из-под надзора СБУ.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Греф рассказал о попытках выноса информации из Сбербанка
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками рассказал о значительном количестве инцидентов с попытками вынести информацию из банка.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Экономика
Медведев пообещал помочь бедным
Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР
Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Футбол
Стало известно, какой контракт греческий АЕК предложил Слуцкому
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Гаджеты
На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция
«Режим фокуса» теперь полноценно внедрен в Android 9 и 10.
Музыка
«Яндекс» назвал самые популярные песни 2019 года
Компания «Яндекс» составила список самых популярных песен 2019 года.