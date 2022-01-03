РИА НовостиЭкс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицитУкраине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.РИА Новости"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", — пояснил он.РИА НовостиВ конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет.РИА НовостиСогласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года.URA.RuЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЭкономика сегодняНТВКомсомольская правдаRT на русскомПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваРБККапитал страныНародные новостиЦарьградLife.ruГазета.RuЦентральная Служба НовостейФАНПрофильUmteh.comТК ЗвездаНовый ДеньПолитРоссияПодробнее о событииЭкс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицитNews.ru10:24Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицитРИА Новости08:24Самое цитируемоеБывший глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицитИзвестия10:19Бывший глава «Нафтогаза»: Украина будет воровать российский газ, если не покроет дефицитLenta.ru09:18На Украине допустили воровство российского газаSmotrim.ru09:06Бывший глава «Нафтогаза» допустил, что Украине придется воровать российский газКомсомольская правда10:45Экс-глава «Нафтогаза»: Украина не сможет обойтись без большого импорта газа в первом кварталеПРАЙМ06:07Показать ещёОценить519Поделиться