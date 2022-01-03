Будьте в Плюсе

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит

Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.
РИА Новости
"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", — пояснил он.
РИА Новости
В конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет.
РИА Новости
Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года.
URA.Ru

Подробнее о событии

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит
News.ru10:24
Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит
РИА Новости08:24
Самое цитируемое
Бывший глава «Нафтогаза» Коболев: Киев будет воровать российский газ, если не покроет дефицит
Известия10:19
Бывший глава «Нафтогаза»: Украина будет воровать российский газ, если не покроет дефицит
Lenta.ru09:18
На Украине допустили воровство российского газа
Smotrim.ru09:06
Бывший глава «Нафтогаза» допустил, что Украине придется воровать российский газ
Комсомольская правда10:45
Экс-глава «Нафтогаза»: Украина не сможет обойтись без большого импорта газа в первом квартале
ПРАЙМ06:07

Интересное

МИД Украины заявил, что режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России

В Неаполе задержан и помещен под стражу бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, украинский режиссер Евгений Лавренчук.
РБК12:01

Песков назвал глупостью слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения надел бронежилет, сообщает издание Daily Storm.
Газета.Ru10:29

Джордж Р.Р. Мартин оценил приквел «Игры престолов»

Автор вселенной «Игры Престолов» Джордж Р. Р. Мартин рассказал своим поклонникам, что уже посмотрел первую серию приквела «Дом дракона» и остался под приятным впечатлением.
Ivbg.ru1 января в 14:35

В Петербурге COVID-сертификаты стали обязательными для посещения ресторанов и магазинов

В Санкт-Петербурге с 2 января для посещения ресторанов, кафе и торговых центров необходимо предъявить сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, следует из поправок в постановление городского правительства.
Газета.Ruвчера в 05:09

Эпидемиолог Тира Гроув Краузе: распространение омикрон-штамма ускорит завершение пандемии

Более мягкий характер заражения омикрон-штаммом может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru09:43

Журналист украинского информагентства УНИАН Цимбалюк заявил, что покинул Россию

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что покинул Россию из-за угрозы личной безопасности.
Lenta.ru12:15

Алексей Панин прилетел в Москву для боя с Никитой Пресняковым

Алексей Панин прилетел в Москву для того, чтобы принять участие в поединке против Никиты Преснякова.
Дни2410:07

Митингующих в Казахстане не устроило частичное снижение цен на газ

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр.
Интерфакс06:30

Люди с группой крови О имеют меньшую вероятность заразиться COVID-19

"Наш вывод заключается в том, что установление приоритета какой-либо одной группы крови для вакцинации хуже, чем случайный выбор".
13 Новостей10:17