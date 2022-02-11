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Экс-глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что компания может стать банкротом

Украинский "Нафтогаз" вовремя не закупил газ для отопительного сезона, что стало "катастрофической ошибкой", компания становится банкротом, сказал экс-глава предприятия Андрей Коболев в интервью Forbes.ua.
Life.ru
«Нафтогаз» сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно.
OilCapital.ru
В декабре прошлого года действующий глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в украинских хранилищах достаточно газа для прохождения зимнего отопительного сезона.
РБК
С апреля прошлого года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого Forbes называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.
Ведомости

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