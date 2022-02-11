Life.ruЭкс-глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что компания может стать банкротомУкраинский "Нафтогаз" вовремя не закупил газ для отопительного сезона, что стало "катастрофической ошибкой", компания становится банкротом, сказал экс-глава предприятия Андрей Коболев в интервью Forbes.ua.Life.ru«Нафтогаз» сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно.OilCapital.ruВ декабре прошлого года действующий глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в украинских хранилищах достаточно газа для прохождения зимнего отопительного сезона.РБКС апреля прошлого года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого Forbes называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.ВедомостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruФАНЦарьградКомсомольская правдаИА Красная ВеснаДни24Политика СегодняГазета.RuНациональная служба новостейOilCapital.ruРЕН ТВНовостной фронтЭкономика сегодняREGNUMПодробнее о событииЭкс-глава «Нафтогаза» Коболев назвал катастрофой срыв закупок газаКоммерсантъвчера в 01:45Экс-глава «Нафтогаза» Коболев предупредил о возможном банкротстве компанииBanki Loansвчера в 09:51Экс-глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что украинская компания превращается в банкротаLenta.ruвчера в 04:22Экс-глава «Нафтогаза» предупредил о возможном банкротстве компанииРБКвчера в 02:33Украина движется к катастрофе: куда идут деньги и утекает газПРАЙМвчера в 09:58Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: срыв закупки газа стал «катастрофической ошибкой» для УкраиныГазета.Ruвчера в 23:59Экс-глава «Нафтогаза» Коболев назвал «катастрофической ошибкой» срыв закупок газаРИА Новостивчера в 23:06Показать ещёОценить233Поделиться