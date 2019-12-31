Общество

Газета.RuГазета.RuЭкс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.
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СМИ: Карлос Гон мог уехать из Японии под чужим именем

RT на русском22:18

Экс-глава Renault Карлос Гон покинул Японию

РБК21:14

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Газета.Ru19:43

Экс-глава Renault, находящийся под следствием в Японии, без разрешения покинул страну

Эхо Москвы21:04

Бывший глава Nissan Карлос Гон покинул Японию

Коммерсантъ19:43

СМИ: Карлос Гон мог выехать из Японии под чужим именем

ТАСС21:55

Экс-глава Nissan мог выехать из Японии без разрешения, сообщает СМИ

РИА Новости21:40
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Карлос Гон
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Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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