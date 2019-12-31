Общество
Газета.RuЭкс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.
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Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну «адом»
По данным издания, восемь из десяти южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет считают свою родину "адом", а 75% заявили, что надеются уехать.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Здоровье
С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников
С 1 января в Приморье вводятся новые условия оплаты труда медицинских работников.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Политика
Эксперт объяснил решение Allseas по «Северному потоку — 2» страхом
Allseas не хочет попасть в эпицентр политической борьбы в американском руководстве, а также решила дистанцироваться от геополитических раскладов вокруг "Северного потока — 2" и поставок российского газа в Европу.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Футбол
«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера
Стюринг некоторое время исполнял обязанности помощника главного тренера, а в конце сезона 2017/2018 выступал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Происшествия
Иван Голунов рассказывает сам: почему страна вступилась за него
История с задержанием Ивана Голунова по обвинению в наркоторговле стала одним из главных событий в стране уходящего года.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Общество
В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада
Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.
Игры
В Digital Foundry обсудили утечку характеристик PlayStation 5 и Xbox Series X
Приблизительно полгода назад появился слух с характеристиками PlayStation 5 и Xbox Series X, а теперь независимый источник Digital Foundry подтвердил правдоподобность сведений.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.