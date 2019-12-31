Общество

BFM.ruBFM.ruЭкс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане. Он находился в Токио под домашним арестом, передает Reuters. Гон заявил, что не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования.
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Карлос Гон
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Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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