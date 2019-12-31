Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане. Он находился в Токио под домашним арестом, передает Reuters. Гон заявил, что не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования.

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

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