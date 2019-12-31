Общество
BFM.ruЭкс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане. Он находился в Токио под домашним арестом, передает Reuters. Гон заявил, что не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования.
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Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
Жители Дальнего Востока услышали новогоднее обращение Путина
Путин отметил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Единоборства
Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Хоккей
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Фигурное катание
Фанаты Загитовой оправдали ее поведение на фотосессии
Фанаты фигуристки Алины Загитовой с пониманием отнеслись к ее поведению во время раздачи автографов и фотосессии, сообщили СМИ.
Политика
Володин рассказал о перспективах участия России в ПАСЕ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о перспективах участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны
На экраны кинотеатров страны выходит фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это продолжение его кинокартины «Притяжение».
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Авто
Представлен купеобразный электрический паркетник Nio EC6
В первом случае пробег на одной зарядке по циклу NEDC составляет 425 — 435 км (в зависимости от мощности), а во втором — 605 — 615 км. Именно дальнобойность должна стать козырем электромобилей Nio.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
7,9% опрошенных смогут купить автомашину из премиального сегмента, 6,6% будут выбирать себе автомобиль на вторичном рынке, а 3,5% — планируют покупку в кредит.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.