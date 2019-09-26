Технологии
РБКЭкс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
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с чего всё началось
Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России. Что известно про новую компанию и как идет внедрение систем для «суверенного Рунета» — в материале РБК.РБК12:22
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