Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России. Что известно про новую компанию и как идет внедрение систем для «суверенного Рунета» — в материале РБК.

с чего всё началось

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

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