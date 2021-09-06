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Экс-глава OMV допустил высокие цены на газ в Европе предстоящей зимой

Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться на высоком уровне, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
RT на русском
Зеле пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.
Москва 24
Однако вряд ли газовые цены смогут удержаться на низком уровне, потому что фундаментально ситуация в Европе не поменяется даже после запуска «Северного потока – 2».
Взгляд.ру
В будущем, по словам экс-главы компании, стоимость газа также будет в большой степени зависеть от погоды.
ТАСС

С чего всё началось

Экс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокими
Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
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