РБКЭкс-глава OMV допустил высокие цены на газ в Европе предстоящей зимойЦены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться на высоком уровне, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.RT на русскомЗеле пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.Москва 24Однако вряд ли газовые цены смогут удержаться на низком уровне, потому что фундаментально ситуация в Европе не поменяется даже после запуска «Северного потока – 2».Взгляд.руВ будущем, по словам экс-главы компании, стоимость газа также будет в большой степени зависеть от погоды.ТАССЦарьградЦарьградОбщественная служба новостейИА Красная ВеснаLife.ruЭкономика сегодняiReactorС чего всё началосьЭкс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокимиЦены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.ТАСС17:04Подробнее о событииЭкс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокимиТАСС17:04Экс-глава OMV допустил высокие цены на газ в Европе предстоящей зимойРБК21:03Экс-глава OMV высказался о ценах на газ в ЕвропеRT на русском18:30Цены на газ в Европе этой зимой не упадутNews.ru18:23Эксперт предрек Европе рекордные цены на газ предстоящей зимойРЕН ТВ17:34Экс-глава OMV спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе зимойМосква 2417:11Экс-глава OMV Райнер Зеле уверен, что цены на газ в ЕС зимой останутся высокимиBanki Loans23:11Показать ещёОценить730Поделиться