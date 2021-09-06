Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
В августе норвежский рынок новых автомобилей установил очередной рекорд: доля машин с полностью электрическими силовыми установками здесь достигла 71,9 процента, гибридов с зарядкой от сети — 15,8. Таким образом, из 16 427 проданных за месяц машин 87,7 процента пришлось на электрифицированные модели.