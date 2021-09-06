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Экс-глава OMV допустил высокие цены на газ в Европе предстоящей зимой

Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
ТАСС
Подобный толчок ценам на газ придали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь.
РБК
Зеле пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.
Москва 24
В будущем, по словам экс-главы компании, стоимость газа также будет в большой степени зависеть от погоды.
ТАСС

С чего всё началось

Экс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокими
Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
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