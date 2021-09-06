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Экс-глава OMV считает, что Россия и Германия должны создать водородный альянс

Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
ТАСС
«В краткосрочной перспективе нам будет необходимо сконцентрироваться на так называемом «голубом» водороде, когда мы водород производим из природного газа, а CO2 храним под землей», — сказал он.
Lenta.ru
Россия совместно с Германией должны объединиться и сформировать «водородный альянс» с целью того, чтобы создать для рынка экологически чистое топливо.
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Зеле убежден, что Россия сможет обеспечить потребности Европы и в "зеленом" водороде, который производится методом электролиза, и в возобновляемых источниках энергии.
ТАСС

С чего всё началось

Экс-глава OMV считает, что Россия и Германия должны создать водородный альянс
Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
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