Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским ПАО "Вымпелком") договорился о продаже вышек мобильной связи в России компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей ($970 млн), говорится в сообщении холдинга.