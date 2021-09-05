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Экс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокими

Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
ТАСС
Потому что есть одно важное отличие газовой ситуации от всех предыдущих годов.
Взгляд.ру
"Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30–40 лет", – сказал Райнер Зеле.
РЕН ТВ
Если бы не торможение санкциями, у Европы уже была возможность компенсировать те меньшие объёмы газа, которые поступили из Уренгоя из-за повреждённой конденсатной установки.
News.ru

С чего всё началось

Экс-глава OMV считает, что цены на газ в Европе зимой могут остаться высокими
Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
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