Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Своеобразной кульминацией военного сотрудничества Москвы и Минска станут совместные военные учения «Запад-2021», в которых будет задействовано более 12 тысяч военнослужащих, а также четыреста единиц бронетехники и тридцать вертолетов и самолетов.