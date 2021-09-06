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Экс-глава OMV считает, что Россия и Германия должны создать водородный альянс

Новую идею, которую могли бы совместными усилиями реализовать Москва и Берлин, обрисовал экс-глава австрийской OMV (крупнейшей в центральной Европе нефтяной компании) Райнер Зеле.
PolitOnLine.Ru
Россия и Германия должны создать водородный альянс, чтобы покрыть растущий спрос на экологически чистые виды топлива в Европе.
Ruposters.ru
Райнер пообщался с ТАСС буквально за несколько дней до того, как покинул пост, и отметил: на европейском рынке растёт спрос на экологически чистое топливо.
PolitOnLine.Ru
По словам Зеле, на данный момент большинство компаний должно быть сконцентрировано на добыче голубого водорода.
Деловое.ТВ

С чего всё началось

Экс-глава OMV считает, что Россия и Германия должны создать водородный альянс
Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
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