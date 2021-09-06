Россия и Германия должны сформировать "водородный альянс", чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива, заявил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
В ходе недавнего интервью с аналитиком New Street Research Пьером Феррагу (Pierre Ferragu) глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) и финансовый директор компании Джордж Дэвис (George Davis) обсудили сложившуюся на рынке ситуацию и рассказали, как компания собирается конкурировать с AMD и NVIDIA.
От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.