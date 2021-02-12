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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экс-глава ПФР Антон Дроздов перешел на работу в Промсвязьбанк

Источник издания, знакомый с господином Дроздовым, сообщил, что экс-глава ПФР «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки». Антон Дроздов родился в 1964 году в Москве. С 2008 года возглавлял ПФР.В источнике
С чего всё началось

Возглавлявший 12 лет Пенсионный фонд чиновник устроился в оборонный банк

Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказал знакомый Дроздова, информацию подтвердила пресс-служба Промсвязьбанка.
РБК17:05
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Экс-глава ПФР Антон Дроздов перешел в Промсвязьбанк

Компания22:35

Экс-глава ПФР Антон Дроздов перешел на работу в Промсвязьбанк

Коммерсантъ20:32

Бывший глава Пенсионного фонда вышел на работу советником в Промсвязьбанке

Forbes20:09

Возглавлявший 12 лет Пенсионный фонд чиновник устроился в оборонный банк

РБК17:05
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