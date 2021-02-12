Источник издания, знакомый с господином Дроздовым, сообщил, что экс-глава ПФР «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки». Антон Дроздов родился в 1964 году в Москве. С 2008 года возглавлял ПФР.

С чего всё началось Возглавлявший 12 лет Пенсионный фонд чиновник устроился в оборонный банк Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказал знакомый Дроздова, информацию подтвердила пресс-служба Промсвязьбанка. РБК 17:05