Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкс-глава ПФР займется пенсиями россиян

Бывший председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял должность заместителя министра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник и четырех чиновников федерального уровня.
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с чего всё началось

С пенсией по жизни

Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель министра финансов Российской Федерации с 22 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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