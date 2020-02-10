Экономика
Московский КомсомолецЭкс-глава ПФР займется пенсиями россиян
Бывший председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял должность заместителя министра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник и четырех чиновников федерального уровня.
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с чего всё началось
Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Коммерсантъвчера в 17:21
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