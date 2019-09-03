Политика

REGNUMREGNUMЭкс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире. Об этом он заявил 3 сентября в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
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Экс-глава Пентагона рассказал, какую страну считает самой опасной

Life.ru15:44

В США назвали самую опасную страну мира

Газета.Ru13:37

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

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Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Московский Комсомолец14:08

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

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Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

RT на русском15:02

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

РИА Новости13:01
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
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В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество

В Беслане почтили память жертв теракта

Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
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Врачевание - особый дар

В 2012 году министром здравоохранения России стала Вероника Игоревна Скворцова.
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ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

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В Уфе суд продлил арест похитившей 23 млн рублей Луизе Хайруллиной

UfaTime.ru 08:11
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США ввели санкции против космических ведомств Ирана

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Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет

Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.
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Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

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На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
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Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.
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Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
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