Политика
REGNUMЭкс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира
Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире. Об этом он заявил 3 сентября в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Гаджеты
Обновлённый iPhone XR протестировали в Geekbench
В бенчмарке новый смартфон проходит под кодовым названием iPhone 12.1 и он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, работает под управлением операционной системы iOS 13.1 и оснащен процессором с шестью ядрами и частотой 2,66 ГГц.
Astera 02:49
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Здоровье
Врачевание - особый дар
В 2012 году министром здравоохранения России стала Вероника Игоревна Скворцова.
Российская газета 10:30
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Политика
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
РИА Новости 14:15
Авто
Стартовали продажи нового Volvo XC90
Под капотом Volvo XC90 T5 разместился 250-сильный бензиновый и новый 235-сильный дизель B5, а модель R-Design доступна только с бензиновым двигателем T6 мощностью 310 л.с. и гибридным агрегатом мощностью 390 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
SpeedMe 05:02
Происшествия
Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет
Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.
Московский Комсомолец 13:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Культура
Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке
На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
РИАМО 06:06
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Кино
Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора»
Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Экономика
VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау
Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41