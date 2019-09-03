Политика
RT на русскомЭкс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
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Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Политика
Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии
Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 16:20
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Общество
Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
Телеведущий Владимир Познер заявил, что советская эпоха негативно повлияла на россиян, поскольку она породила своеобразного «урода» — советского человека.
РБК 10:31
Культура
Опубликована транспортная схема для гостей КВН в Екатеринбурге
Областная газета 08:47
Происшествия
Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором
Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ 16:27
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Шоу-бизнес
Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева
Роман Тертышный пришел в недоумение, когда прочитал переписку шоумена Дмитрия Шепелева с поклонниками.
Дни.ру 04:07
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Гаджеты
Найдена ошибка в прошивке. AMD объяснила слишком низкие частоты процессоров Ryzen третьего поколения
С выпуском процессоров AMD Ryzen третьего поколения многие пользователи начали жаловаться, что они не достигают заявленных максимальных частот.
iXBT.com 13:36
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 13:07
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
Политика
В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций
Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 вчера в 11:03
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Игры
Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея
Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
Игромания.ру 12:21
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер 11:48
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15