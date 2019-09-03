Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
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Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

РЕН ТВ16:45

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

RT на русском15:02

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

РИА Новости13:01

Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Московский Комсомолец14:08

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Говорит Москва13:53

В США назвали самую опасную страну мира

Газета.Ru13:37

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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