Политика
РБКБывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
RT на русском 02:09
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
Вести.Ru 01:25
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 10:30
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Энергетика
Якутский газ перегонят на спирт
Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском вчера в 07:00
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Экономика
Строительство атомного ледокола «Лидер» могут начать уже в 2020 году
Свободная Пресса 02:12
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Гаджеты
С четырехмодульной камерой и только одной механической кнопкой: огромные рендеры и видео раскрывают дизайн Huawei Mate 30 Pro
iXBT.com 00:31
Экономика
РФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
ТАСС 02:24
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат вчера в 09:15
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Запашный перенес срочную операцию
Дрессировщик и художественный руководитель Московского цирка Аскольд Запашный оказался на больничной койке и был срочно прооперирован.
Свободная Пресса 01:51
Наука
Самое старое озеро Европы прослеживает 1,36 миллиона лет климата
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU вчера в 06:41
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День вчера в 07:10
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.
РЕН ТВ вчера в 13:02