Политика
РБКБывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
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Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Культура
Лекарства не помогают. Нина Ургант борется с неизлечимым недугом
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Транспорт
Самолеты до Челябинска и Тюмени прибыли в Екатеринбург
Самолеты, летевшие в Челябинск и Тюмень, приземлились в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета.
ТАСС вчера в 23:48
Авто
ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Экономика
Вьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд
Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
REGNUM вчера в 22:18
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Якушев: ЖКХ и строительство в отдельности друг от друга не живут
В качестве основного направления стратегии развития Минстрой выделил нацпроект «Жилье и городская среда», в который входит также работа над ЖКХ.
ФедералПресс вчера в 23:36
Технологии
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении
В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости вчера в 06:44
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru вчера в 16:30
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08