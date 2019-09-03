Политика

РБКРБКБывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире

Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
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В Пентагоне объяснили, почему сочли Пакистан самой опасной страной

РЕН ТВвчера в 22:14

В США назвали самую опасную страну мира

Газета.Ruвчера в 13:37

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

RT на русскомвчера в 15:02

Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Московский Комсомолецвчера в 14:08

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Говорит Москвавчера в 13:53

Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире

РБКвчера в 17:25

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

РИА Новостивчера в 13:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Тарасов сообщил о беременности Костенко

Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Культура

Лекарства не помогают. Нина Ургант борется с неизлечимым недугом

Аргументы и Факты вчера в 17:01
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Транспорт

Самолеты до Челябинска и Тюмени прибыли в Екатеринбург

Самолеты, летевшие в Челябинск и Тюмень, приземлились в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета.
ТАСС вчера в 23:48
Авто

ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Здоровье

Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Экономика

Вьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд

Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Происшествия

Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

Газета.Ru вчера в 09:41
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Общество

Якушев: ЖКХ и строительство в отдельности друг от друга не живут

В качестве основного направления стратегии развития Минстрой выделил нацпроект «Жилье и городская среда», в который входит также работа над ЖКХ.
ФедералПресс вчера в 23:36
Технологии

Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении

В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Политика

Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»

Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости вчера в 06:44
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Политика

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Единоборства

Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами

Lenta.ru 00:50
Технологии

Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян

Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru вчера в 16:30
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
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