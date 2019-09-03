Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Об этом он написал в своей новой книге "Call Sign Chaos".
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Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Во вторник в продажу поступила новая книга бывшего главы Пентагона Call Sign Chaos: Learning to Lead.
РИА Новости13:01

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Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

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В США назвали самую опасную страну мира

Газета.Ru13:37

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

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