Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Во вторник в продажу поступила новая книга бывшего главы Пентагона Call Sign Chaos: Learning to Lead.

с чего всё началось

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Об этом он написал в своей новой книге "Call Sign Chaos".

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