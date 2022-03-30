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Экс-глава «Победы» допустил рост цен на билеты более чем в два раза

Цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 году более чем в два раза, заявил
 в интервью «Коммерсанту» бывший гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
РБК
В скором времени цены на авиаперелёты в России могут вырасти вдвое.
ГлобалМСК.ру
Только поднятие цен на уровень себестоимости приведет к удорожанию билетов на 30% по сравнению с прошлым годом, пояснил Калмыков.
РБК
Ситуация может поменяться в сторону еще большего подорожания, поскольку для авиакомпаний не имеет смысла летать ниже себестоимости.
RuNews24.ru

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Цены на авиабилеты в России могут вырасти вдвое
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Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков о своей отставке, санкциях и ценах на билеты
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