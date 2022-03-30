Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, с Еленой Батуриной, российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.