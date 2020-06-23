О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо главе государства с просьбой дать согласие на свое участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.

с чего всё началось

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

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