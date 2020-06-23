Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
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Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо главе государства с просьбой дать согласие на свое участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.
РБКвчера в 17:00

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Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

РИА Новостивчера в 22:59

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в досрочных выборах главы Приангарья

IrkutskMediaвчера в 22:08

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Приангарья

ИрСитивчера в 20:00

Сергей Левченко обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить участвовать в губернаторских выборах

Твой Иркутсквчера в 21:02

Сергей Левченко попросил у Путина разрешения на участие в выборах губернатора Иркутской области

Байкал24вчера в 21:00

Сергей Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Иркутской области

ИА Альтаирвчера в 21:23

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

РБКвчера в 17:00
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Общество

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Известия вчера в 06:36
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Бывший владелец и глава Формулы-1 Бернли Экклстоун поделился мнением об уходе немецкого пилота Себастьяна Феттеля из "Феррари".
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
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В России хотят увеличить размер пенсии по старости

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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
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Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
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Происшествия

Уральский завод не нашел нареканий к аппаратам ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») провел дополнительное тестирование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», в ходе которого никаких нареканий к их техническим характеристикам выявлено не было.
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Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
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Происшествия

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Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
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Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
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В Республику Крым прибудет самолёт, который способен обрабатывать воздушные массы, вызывая осадки.
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Футбол

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В матче 24-го тура Чемпионата России по футболу «Ростов» - «Арсенал», команда с юга России сможет сыграть основным составом, сообщает «Спорт-экспресс».
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В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

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Армия и оружие

Т-90С показал свою мощь в Алжире

В сети появилось видео с масштабных учений, которые проводили алжирские военные.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Армия и оружие

«Туполев» разрабатывает беспилотники для ВС России

Сведения размещены в ежегодном отчете компании. "Туполев" разрабатывает беспилотники для армии России.
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

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Господдержку в Москве получили 36 тысяч предпринимателей

К середине июня 36 тысяч предпринимателей в Москве уже получили помощь столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
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У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

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«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 по 12 декабря 2019 годы.
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