О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо главе государства с просьбой дать согласие на свое участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.

с чего всё началось

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Левченко Павла Добродеева.

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

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