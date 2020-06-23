Политика
Газета.RuЭкс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Левченко Павла Добродеева.
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с чего всё началось
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо главе государства с просьбой дать согласие на свое участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.РБКвчера в 17:00
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Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в досрочных выборах главы Приангарья
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