Происшествия

Своё ТВСвоё ТВЭкс-глава Пятигорска задержан полицией

Экс-глава Пятигорска Лев Травнев стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом в субботу, 25 апреля, редакции телеканала «СвоёТВ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.
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Бывшего главу Пятигорска задержали на двое суток

Победа 2612:24

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Интерфакс09:45

Экс-глава Пятигорска задержан полицией

Своё ТВ11:48

На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)12:08

В отношении бывшего и.о. мэра Пятигорска Травнева возбудили уголовное дело

ТАСС11:57

Источник сообщил о задержании бывшего главы Пятигорска Травнева

РИА Новости10:26

На Льва Травнева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Newstracker.ru11:56
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

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В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

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Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
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Общество

Забайкалье получит еще 424 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

На оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда средствами индивидуальной защиты и оборудованием Забайкальский край получит от правительства России 424 миллиона рублей.
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
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Политика

У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины

Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
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Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

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Глава новосибирского МВД подал в отставку

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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
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Общество

В заражении американских военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

Половина из всех инфицированных коронавирусом военнослужащих США с авианосца "Теодор Рузвельт" не проявляют никаких симптомов болезни.
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Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
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Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

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Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек

По данным на утро 25 апреля в республике зарегистрировано 186 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
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Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

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В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
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