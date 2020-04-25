Происшествия
Своё ТВЭкс-глава Пятигорска задержан полицией
Экс-глава Пятигорска Лев Травнев стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом в субботу, 25 апреля, редакции телеканала «СвоёТВ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Происшествия
В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом
Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости 06:07
Культура
Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
Общество
Забайкалье получит еще 424 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
На оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда средствами индивидуальной защиты и оборудованием Забайкальский край получит от правительства России 424 миллиона рублей.
Байкал24 20:38
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Политика
У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины
Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
В заражении американских военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
Половина из всех инфицированных коронавирусом военнослужащих США с авианосца "Теодор Рузвельт" не проявляют никаких симптомов болезни.
Что происходит 12:17
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 13:50
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Футбол
Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com 11:37
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек
По данным на утро 25 апреля в республике зарегистрировано 186 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия 00:33
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 вчера в 07:12
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59