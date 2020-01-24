Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
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Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

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