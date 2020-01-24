Общество
РИА НовостиЭкс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Хоккей
Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Все как было: сестра Жанны Фриске показала ее квартиру
Сестра Жанны Фриске Наталья показала кадры из ее квартиры, куда она периодически ходит делать уборку.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Кино
«Текст» получил премию «Золотой орел» и стал лучшим фильмом года
В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.
Политика
Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Происшествия
Обгоревшее тело юной блогерши нашли в лесу под Петербургом
В лесу в районе петербургского поселка Парголово обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки-блогера, сообщают "Невские Новости".
Политика
СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме
Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы минздрава Ростовской области
Ранее в пятницу суд отклонил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Быковской, иная мера пресечения ей не избрана, срок домашнего ареста министра также истекает 27 января.
Политика
Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину
Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Политика
Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»
Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Наука
Китайские ученые назвали источником коронавируса змей
На медицинской платформе Wiley Online Library китайские ученые опубликовали информацию об источнике коронавируса в Китае.
Происшествия
При землетрясении в Турции пострадали два человека
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Хоккей
«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове
Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.