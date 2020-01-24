Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.
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