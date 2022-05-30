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Экс-глава СБУ Харькова Дудин назвал установку столба у белгородской границы постановкой

Помимо запугивания мирных граждан, украинские власти постоянно используют в своем арсенале и дезинформацию.
РЕН ТВ
На видео бойцы ВСУ приносят пограничный столб к границе с Россией, а после установки фотографируются и отчитываются "пану президенту".
Life.ru
Речь идёт о ролике, который опубликовало Минобороны Украины в середине мая.
Life.ru
Видео специально снималось для Зеленского.
Life.ru

Подробнее о событии

Экс-глава харьковской СБУ разоблачил перформанс для Зеленского с установкой столба на границе
Life.ru15:09
Экс-глава СБУ Харьковской области назвал установку столба у белгородской границы постановкой
ИА SM-News11:26
Экс-глава СБУ Харькова назвал установку столба у белгородской границы постановкой
РЕН ТВ10:37
Экс-глава СБУ Харькова Дудин назвал установку столба у белгородской границы постановкой
NVL09:30
Экс-глава СБУ Харькова назвал установку столба у белгородской границы постановкой
Бел.Ру08:23

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