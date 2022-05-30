На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) Дудин признает, что все, о чем "врала российская пропаганда про пограничный столб", оказалось правдой.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.
По имеющейся информации, спецподразделение называется «Азов» также, как и националистический полк (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело), который был сформирован на Украине в 2014 году.
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во время проходящей на Украине спецоперации нельзя тиражировать информацию о погибших российских солдатах.