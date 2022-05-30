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Экс-глава СБУ Харькова назвал установку столба у белгородской границы постановкой

Помимо запугивания мирных граждан, украинские власти постоянно используют в своем арсенале и дезинформацию.
РЕН ТВ
На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) Дудин признает, что все, о чем "врала российская пропаганда про пограничный столб", оказалось правдой.
Российская газета
В результате видеосъемок около якобы "пограничного столба" погибли четверо военных, а еще трое получили ранения.
Российская газета
Российская сторона справедливо усомнилась в подлинности описываемых событий. bel.ru Ранее ИА SM-News сообщало, что СБУ рассказала об аресте активов компании группы "Роснефть".
ИА SM-News

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Экс-глава СБУ Харькова рассказал о постановке с пограничным столбом
Российская газета13:30
Экс-глава СБУ Харьковской области назвал установку столба у белгородской границы постановкой
ИА SM-News11:26
Экс-глава СБУ Харькова назвал установку столба у белгородской границы постановкой
РЕН ТВ10:37
Экс-глава СБУ Харькова Дудин назвал установку столба у белгородской границы постановкой
NVL09:30
Экс-глава СБУ Харькова назвал установку столба у белгородской границы постановкой
Бел.Ру08:23

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