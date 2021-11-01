РИА НовостиЭкс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваПотенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.News.ruТакже Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».Lenta.ruТурчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования».Lenta.ruКак считает политолог, украинский президент «готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима».Lenta.ruЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияОбщественная служба новостейРЕН ТВПодробнее о событииВ Киеве заявили, что встреча с Путиным для Зеленского может закончиться капитуляциейМосква 2421:48Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваРИА Новости20:16Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваLenta.ru21:02Турчинов о встрече Зеленского с Путиным: Украина может капитулироватьМосковский Комсомолец20:42Зеленскому предрекли капитуляцию после встречи с ПутинымОбщественная служба новостей20:39Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов предвидел будущую капитуляцию Зеленского перед ПутинымПолитРоссия21:18Показать ещёОценить11Поделиться