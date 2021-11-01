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Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
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Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».
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Турчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования».
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Как считает политолог, украинский президент «готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима».
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