Общество
ИнтерфаксЭкс-глава «СУЭКа» Рашевский назначен CEO «ЕвроХима» вместо Остбо
Владимир Рашевский, на протяжении 15 лет руководивший угольно-энергетической компанией "СУЭК", возглавит группу "ЕвроХим" (как и "СУЭК", подконтрольна Андрею Мельниченко). Рашевский сменит на этой должности выходца из норвежской Yara Петтера Остбо, который был CEO "ЕвроХима" с июня прошлого года.
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Атомная подлодка «Казань» провела испытания в Белом море
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