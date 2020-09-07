Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЭкс-глава «СУЭКа» Рашевский назначен CEO «ЕвроХима» вместо Остбо

Владимир Рашевский, на протяжении 15 лет руководивший угольно-энергетической компанией "СУЭК", возглавит группу "ЕвроХим" (как и "СУЭК", подконтрольна Андрею Мельниченко). Рашевский сменит на этой должности выходца из норвежской Yara Петтера Остбо, который был CEO "ЕвроХима" с июня прошлого года.
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Владимир Рашевский возглавил «ЕвроХим»

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