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Российская газета
Российская газета

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Подоплеку уголовного дела наши источники видят в увольнении из ГБУ «ЦСП» некоего сотрудника, с которым у Кравцова был служебный конфликт. 67-летний Александр Кравцов - заслуженный тренер России, среди его учеников знаменитая лыжница Лариса Лазутина.
Московский Комсомолец02:22
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минспорт России готов помочь в расследовании дела задержанного экс-главы СБР

Газета.Ru10:50
РИА Новости

Минспорт готов содействовать в расследовании в отношении Кравцова

РИА Новости10:35
РБК спорт

Бывшего президента Союза биатлонистов России задержали по делу о растрате

РБК спорт04:20
Матч ТВ

Александр Тихонов: «Кравцов – грамотнейший специалист, последний из могикан»

Матч ТВ06:52
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

ТАСС04:25
Sports.ru

Матыцин о задержании Кравцова: «Выражаем уверенность, что все обстоятельства дела будут установлены. Минспорт готов оказать содействие в расследовании»

Sports.ru10:32
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Московский Комсомолец02:22

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
3,9K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версия15 сентября в 14:06
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Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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