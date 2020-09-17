Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате
Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело
Подоплеку уголовного дела наши источники видят в увольнении из ГБУ «ЦСП» некоего сотрудника, с которым у Кравцова был служебный конфликт. 67-летний Александр Кравцов - заслуженный тренер России, среди его учеников знаменитая лыжница Лариса Лазутина.
Московский Комсомолец02:22
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Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело
Московский Комсомолец02:22