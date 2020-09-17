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Российская газета
Российская газета

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова по уголовному делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:25
Подробнее о событии
Газета.Ru

В СМИ появилась информация о задержании экс-главы СБР Кравцова

Газета.Ru08:33
RT на русском

В приёмной экс-главы СБР Кравцова опровергли информацию о его задержании

RT на русском07:44
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

РИА Новости04:11
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

ТАСС04:25
РБК спорт

Бывшего президента Союза биатлонистов России задержали по делу о растрате

РБК спорт04:20
Спорт-Экспресс

В приемной Кравцова опровергают информацию о его задержании

Спорт-Экспресс04:59
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Московский Комсомолец02:22

Зеленский потребовал больше показательных посадок за коррупцию

От Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Офиса генерального прокурора глава государства ждет системных результатов работы и больше «посадок».
Новые Известия06:01

В Калининградской епархии отреагировали на мытьё обуви в часовне

Калининград, 16 сентября 2020, 13:11 — REGNUM Калининградская епархия РПЦ ожидает извинений со стороны мужчин, которые помыли обувь в часовне, названной в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник».
REGNUMвчера в 06:11
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Госдума посчитала резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела РФ

Решение Европейского парламента по делу блогера Алексея Навального является прямым и грубым вмешательством в дела РФ, посчитал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Народные новости08:49
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На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку

Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
REGNUM08:50
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