На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.