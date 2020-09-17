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Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.