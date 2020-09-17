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Российская газета
Российская газета

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова по уголовному делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:25
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RT на русском

В приёмной экс-главы СБР Кравцова опровергли информацию о его задержании

RT на русском07:44
Московский Комсомолец

Против начальника центра подготовки российских лыжников возбудили уголовное дело

Московский Комсомолец02:22
Матч ТВ

Александр Тихонов: «Кравцов – грамотнейший специалист, последний из могикан»

Матч ТВ06:52
ТАСС

Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате

ТАСС04:25
РБК спорт

Бывшего президента Союза биатлонистов России задержали по делу о растрате

РБК спорт04:20
РИА Новости

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

РИА Новости04:11
Спорт-Экспресс

В приемной Кравцова опровергают информацию о его задержании

Спорт-Экспресс04:59

В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Вымысел или реальность: ведущий «Кода доступа» оценил идею Илона Маска о колонизации Марса

Ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» Павел Веденяпин оценил возможность воплощения в жизнь идеи о колонизации Марса, о которой ранее говорил американский предприниматель и основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск.
ТК Звезда08:49

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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