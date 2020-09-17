Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. "Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

С чего всё началось Руководителя Центра подготовки сборных команд России Кравцова задержали по делу о растрате Следователи задержали директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП") Александра Кравцова по уголовному делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. ТАСС 04:25